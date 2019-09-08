Постачальники комунальних послуг часто виставляють українцям у платіжках ЖКГ завищені рахунки за воду, газ і тепло.
Дивися повний текст Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50
Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ
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Дивися повний текст Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ.
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50
Спасибо "представителю"! Хоть кто-то внятно рассказал, что нам делать.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:32
В Киеве где "Честный" мэр не хочет уходить с должности чуть меньше года назад при передаче поставки тепла киевлянам от Киевэнерго Ахметова в Киевтеплоэнерго все переплаты населения по теплу Киевэнерго просто не передал в отличие от долгов .
Как мне сказали в ЦКС (центре коммунального сервиса) Киевєнерго объявил МОРАТОРИЙ НА ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕГ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.
Это ли не повод для возбуждения уголовного дела?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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