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Як повернути гроші,
переплачені за послуги ЖКГ

Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50

Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Постачальники комунальних послуг часто виставляють українцям у платіжках ЖКГ завищені рахунки за воду, газ і тепло.

Дивися повний текст Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50

Спасибо "представителю"! Хоть кто-то внятно рассказал, что нам делать.
pitchnv
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  pitchnv написав:Спасибо "представителю"! Хоть кто-то внятно рассказал, что нам делать.


В Киеве где "Честный" мэр не хочет уходить с должности чуть меньше года назад при передаче поставки тепла киевлянам от Киевэнерго Ахметова в Киевтеплоэнерго все переплаты населения по теплу Киевэнерго просто не передал в отличие от долгов .
Как мне сказали в ЦКС (центре коммунального сервиса) Киевєнерго объявил МОРАТОРИЙ НА ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕГ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.
Это ли не повод для возбуждения уголовного дела?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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