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НБУ збільшив викуп валюти на міжбанку майже в 6 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк минулого тижня викупив на міжбанківському валютному ринку України 114,5 мільйона доларів.
Дивися повний текст НБУ збільшив викуп валюти на міжбанку майже в 6 разів
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Додано: Пон 09 вер, 2019 12:29
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