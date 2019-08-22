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НБУ збільшив викуп валюти
на міжбанку майже в 6 разів

НБУ збільшив викуп валюти на міжбанку майже в 6 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:29

НБУ збільшив викуп валюти на міжбанку майже в 6 разів

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк минулого тижня викупив на міжбанківському валютному ринку України 114,5 мільйона доларів.

Дивися повний текст НБУ збільшив викуп валюти на міжбанку майже в 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:29

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