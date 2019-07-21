В Україні буде підвищено якість державних послуг. Відповідний указ видав Президент України Володимир Зеленський з метою утвердження функціонування сервісної держави.
Дивися повний текст Багато державних послуг стануть доступнішими.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 12:45
Багато державних послуг стануть доступнішими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Багато державних послуг стануть доступнішими.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:45
Так, Галю Бородько, залиш "тільки кеш" оплату в мрев та на кордоні у мутників. Бо ми ж дурні, а твій піар - це мед
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