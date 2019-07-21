RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Багато державних послуг
стануть доступнішими

Багато державних послуг стануть доступнішими
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:45

Багато державних послуг стануть доступнішими

Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде підвищено якість державних послуг. Відповідний указ видав Президент України Володимир Зеленський з метою утвердження функціонування сервісної держави.

Дивися повний текст Багато державних послуг стануть доступнішими.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90750
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:45

Так, Галю Бородько, залиш "тільки кеш" оплату в мрев та на кордоні у мутників. Бо ми ж дурні, а твій піар - це мед
noyesnoyes
 
Повідомлень: 214
З нами з: 29.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:06

noes.
Ты сам хоть понял,что написал,бот?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними...
R2 » Нед 11 сер, 2019 16:05
2 174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 21:12
ua_kolodiy_ua
Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими
R2 » П'ят 19 лип, 2019 07:31
4 214
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 08:26
Не Я
Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко
R2 » П'ят 12 лип, 2019 12:01
1 107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 12:01
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.