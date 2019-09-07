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Водіїв попередили про новий вид шахрайства патрульних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Перевірка на стан алкогольного сп'яніння пов'язана з великою кількістю дрібних нюансів. Юристи вже не раз розповідали всі деталі, але в цей раз попередили про існуючий невеликому шахрайстві патрульної поліції.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:10
Вероятно,что дышал напарник полицейский.Зачем им ",лишний рот"и свидетель.
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