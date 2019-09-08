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Водіїв попередили про новий
вид шахрайства патрульних

Водіїв попередили про новий вид шахрайства патрульних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:10

Водіїв попередили про новий вид шахрайства патрульних

Пропонуємо до обговорення:
Перевірка на стан алкогольного сп'яніння пов'язана з великою кількістю дрібних нюансів. Юристи вже не раз розповідали всі деталі, але в цей раз попередили про існуючий невеликому шахрайстві патрульної поліції.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:10

Вероятно,что дышал напарник полицейский.Зачем им ",лишний рот"и свидетель.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:23

А кто полицию проверит на тест?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:18

Так сам он и дышал. Помните анекдот, когда трубка не посинела инспектор сказал:"Наверное трубка не работает". Сам подул- "Та нет работает".
fokovich
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