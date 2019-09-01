Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст В ДФС повідомили, чи можуть податківці штрафувати за помилку повторно.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00
В ДФС повідомили, чи можуть податківці штрафувати за...
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Дивися повний текст В ДФС повідомили, чи можуть податківці штрафувати за помилку повторно.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00
Сроки обжалования изменены: не 3-х рабочих, а 10 календарных дней. Ст.56НКУ
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