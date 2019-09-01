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В ДФС повідомили, чи можуть
податківці штрафувати за...

В ДФС повідомили, чи можуть податківці штрафувати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00

В ДФС повідомили, чи можуть податківці штрафувати за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Дивися повний текст В ДФС повідомили, чи можуть податківці штрафувати за помилку повторно.
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