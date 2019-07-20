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Розмір пенсії за віком залежить
від двох показників - ПФ

Розмір пенсії за віком залежить від двох показників - ПФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:01

Розмір пенсії за віком залежить від двох показників - ПФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Дивися повний текст Розмір пенсії за віком залежить від двох показників - ПФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:01

Как всегда п олуправда. Ваш страховий стаж-40 лет, коэффициент будет-0,4. Пустіь ваша зарплата будет равна средней по стране, т.е. коэффициент будет-1. Все это будет умножается на среднюю зарплату по стране за 3 года. Какая была в 2016
зарплата? А в 17году, а в 18?. Мизер. И пенсия при 40 лет стажа при выходе на пенсию в 19 году будет мизер.
karpenko_ok123
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