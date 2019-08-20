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Мінінфраструктури пропонує законопроекти, які дадуть 3%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури підтримало ініціативи ВРУ щодо ключових євроінтеграційних транспортних законопроектів №1196-1 та №1182-1 які було нещодавно зареєстровано
Дивися повний текст Мінінфраструктури пропонує законопроекти, які дадуть 3% зростання ВВП щорічно
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Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31
А где деньги брать будут?
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