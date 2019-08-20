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Мінінфраструктури пропонує
законопроекти, які дадуть 3%...

Мінінфраструктури пропонує законопроекти, які дадуть 3%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31

Мінінфраструктури пропонує законопроекти, які дадуть 3%...

Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури підтримало ініціативи ВРУ щодо ключових євроінтеграційних транспортних законопроектів №1196-1 та №1182-1 які було нещодавно зареєстровано

Дивися повний текст Мінінфраструктури пропонує законопроекти, які дадуть 3% зростання ВВП щорічно.
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А где деньги брать будут?
nalim
 
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Лучше коррупционный НДС отмените.
anton_gms
 
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to anton_gms
лучше предложите идею по улучшению.
asdrud2016
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