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Газ для населення у
вересні подешевшає

Газ для населення у вересні подешевшає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:00

Газ для населення у вересні подешевшає

Пропонуємо до обговорення:
Газ для населення України у вересні буде дешевшим на 115 гривень.

Дивися повний текст Газ для населення у вересні подешевшає.
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ух какие молодцы ! сначала предложили купить наперед а потом понизили цену ! молодцы !
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С ноября будем посмотреть.
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