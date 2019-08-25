Газ для населення України у вересні буде дешевшим на 115 гривень.
Дивися повний текст Газ для населення у вересні подешевшає.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:00
Газ для населення у вересні подешевшає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ для населення у вересні подешевшає.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:01
ух какие молодцы ! сначала предложили купить наперед а потом понизили цену ! молодцы !
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:28
Re: Газ для населення у вересні подешевшає
В смысле "в сентябре БУДЕТ"? -- уже сентябрь, вроде.
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