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Аліменти-2019: скільки в середньому виплачують в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:21
Пропонуємо до обговорення:
Станом на перший квартал 2019 року середня сума аліментів склала 1 976,86 гривень.
Дивися повний текст Аліменти-2019: скільки в середньому виплачують в Україні
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