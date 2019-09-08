RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аліменти-2019: скільки в
середньому виплачують в Україні

Аліменти-2019: скільки в середньому виплачують в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:21

Аліменти-2019: скільки в середньому виплачують в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Станом на перший квартал 2019 року середня сума аліментів склала 1 976,86 гривень.

Дивися повний текст Аліменти-2019: скільки в середньому виплачують в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90757
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і... 1, 2
R2 » Нед 08 вер, 2019 20:16
10 738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 11:58
pitchnv
В Україні збудують новий аеропорт
R2 » Пон 09 вер, 2019 08:46
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 09:47
sergnemo68
Смолій повідомив, що допоможе здешевити кредити в Україні
R2 » Нед 08 вер, 2019 12:20
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 12:20
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.