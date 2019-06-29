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ФОПи заборгували державі
6 млрд грн податків —...

ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56

ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків —...

Пропонуємо до обговорення:
Борг фізичних осіб-підприємців (ФОП) за податками та зборами станом на вересень 2019 року зріс до 6 мільярдів гривень.

Дивися повний текст ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків — Opendatabot (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56

Интересно, что именно Опендатабот будет делать по адресу регистрации? Неужели бумажные письма слать?
При этом в публикуемых данных есть и адрес электронной почты и телефон. Их использовать "внешним сервисам" Заратустра не позволяет?
moveton
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