Борг фізичних осіб-підприємців (ФОП) за податками та зборами станом на вересень 2019 року зріс до 6 мільярдів гривень.
Дивися повний текст ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків — Opendatabot (інфографіка).
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56
ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків — Opendatabot (інфографіка).
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56
Интересно, что именно Опендатабот будет делать по адресу регистрации? Неужели бумажные письма слать?
При этом в публикуемых данных есть и адрес электронной почты и телефон. Их использовать "внешним сервисам" Заратустра не позволяет?
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