RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова амністія: яку ставку
передбачає законопроект...

Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:07

Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...

Пропонуємо до обговорення:
У результаті запровадження податкової амністії очікується швидке та значне збільшення дохідної частини бюджету.

Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90757
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
R2 » Пон 09 вер, 2019 16:08
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 16:08
moveton
"Будівельна амністія": легалізувати самобуд стало дешевше
R2 » Чет 28 лют, 2019 10:37
2 252
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2019 21:37
OLGA1987
Данський банк запровадив негативну ставку за іпотекою
R2 » Сер 21 сер, 2019 10:25
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 23:02
zloj_kowboy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.