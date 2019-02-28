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Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:07
Пропонуємо до обговорення:
У результаті запровадження податкової амністії очікується швидке та значне збільшення дохідної частини бюджету.
Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом
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