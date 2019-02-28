У результаті запровадження податкової амністії очікується швидке та значне збільшення дохідної частини бюджету.
Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08
Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08
Годик назад в Приватбанке интересовался деталями покупки ОВГЗ. Мне сказали, что на такие деньги обязательно налоговая должна предварительно подтвердить, что это легальные доходы и налоги с них уплачены. За что ж тогда ещё 2.5% ?
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