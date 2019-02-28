У результаті запровадження податкової амністії очікується швидке та значне збільшення дохідної частини бюджету.
Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08
Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08
Годик назад в Приватбанке интересовался деталями покупки ОВГЗ. Мне сказали, что на такие деньги обязательно налоговая должна предварительно подтвердить, что это легальные доходы и налоги с них уплачены. За что ж тогда ещё 2.5% ?
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:54
andrein, как на аналогичный вопрос в своё время ответил Oracle, "за это вас замучит совесть".
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:06
Короче, нужно все свои деньги, золото, серебро и т п занести дяде в банк, а он даст тебе взамен бумажку с распиской, что у Вас типа это все есть... И не подумаю так сделать. Золото это золото, а не бумажка, бумажка мне ваша не нужна! Все настоящие ценности хотят у народа изъять!
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:44
Re: Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект..
Апплодирую стоя.
Я бы сказал что кодовое название данной налоговой амнистии "кидунуть на бабки всех", не иначе. Разве нормальный человек занесет перед надвигающимся кризисом века свои бабки на 365 дней в украинский банк?
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