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Податкова амністія: яку ставку
передбачає законопроект...

Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08

Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...

Пропонуємо до обговорення:
У результаті запровадження податкової амністії очікується швидке та значне збільшення дохідної частини бюджету.

Дивися повний текст Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект та як скористатись правом.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:08

Годик назад в Приватбанке интересовался деталями покупки ОВГЗ. Мне сказали, что на такие деньги обязательно налоговая должна предварительно подтвердить, что это легальные доходы и налоги с них уплачены. За что ж тогда ещё 2.5% ?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:45

А шо прихованы доходы уже будет нельзя приховуваты ? :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:54

andrein, как на аналогичный вопрос в своё время ответил Oracle, "за это вас замучит совесть".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:06

Кроме этого, перед подачей спецдекларации в отношении денежных средств, банковских металлов и других валютных ценностей налогоплательщик должен будет размесить такие активы на счетах в финучреждениях Украины.
Короче, нужно все свои деньги, золото, серебро и т п занести дяде в банк, а он даст тебе взамен бумажку с распиской, что у Вас типа это все есть... И не подумаю так сделать. Золото это золото, а не бумажка, бумажка мне ваша не нужна! Все настоящие ценности хотят у народа изъять! :twisted:
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:44

Re: Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект..

Апплодирую стоя.
Я бы сказал что кодовое название данной налоговой амнистии "кидунуть на бабки всех", не иначе. Разве нормальный человек занесет перед надвигающимся кризисом века свои бабки на 365 дней в украинский банк?
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:14

bublik_ltd Так никто вроде не принуждает ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:01

извините нужна юр. помощь- подскажите безграмотному своё столовое серебро и серебрянные ордена деда тоже надо на счёт в укр банк если сумма более 100 000?
gering
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:10

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  gering написав:извините нужна юр. помощь- подскажите безграмотному своё столовое серебро и серебрянные ордена деда тоже надо на счёт в укр банк если сумма более 100 000?

Обязательно !, если напрягает:
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля. Инспекторы будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами. Такое новшество содержится в законопроекте (№1183) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц».

«Если превышение будет чуть больше 40 000 грн. (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции»
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:14

Сдать своё физическое золото на счет, который не гарантируется ФГВФЛ, банк лопнет, а человек не получит ни одной копейки.

Маразм.

Каждая власть изобретает всё более новые и изощренные доильные аппараты для народа.
l66
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