Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
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gering написав:извините нужна юр. помощь- подскажите безграмотному своё столовое серебро и серебрянные ордена деда тоже надо на счёт в укр банк если сумма более 100 000?
Не знаю, тонкий троллинг это и нет.
Но я бы это серебро спрятал и уж точно нигде не светил бы. Хотя данный "законопроект" предусматривает, что если вы его купили на не очень чистые деньги, то требуется/желательна легализация/отбеливание этого добра, типа в будущем не будет никаких проблем. Хотите заплатить 10%(5%/2.5 если обменяете на меганадежнейшие овгз) - можете декларировать этот драгметалл, я бы не стал.
На случай всеобщей глубочайшей ж..пы, это серебро - чуть ли единственное что сможет вас прокормить.
l66 написав:Сдать своё физическое золото на счет, который не гарантируется ФГВФЛ, банк лопнет, а человек не получит ни одной копейки. Маразм. Каждая власть изобретает всё более новые и изощренные доильные аппараты для народа.
Ну тут пока ничего нового. "Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы! Право, стыдно, Канавкин! Ведь вы же взрослый человек." http://www.vehi.net/mbulgakov/master/15.html
Постой паровоз- к нам еще не присоединилсь нумизматы и фалеристы-те кто типа ордена собирают.конечно повезло владельцам Рубенса и Репина и филателистам не надо в банк на счет нести картины или марки.Но мрачно стоят чёрные копатели -черные потому что в селе и так работы нет а тут -новость найди вынь да полож-амнистия ж налоговая с косой
П.С. я читаю эту статью и хочу закричать опомнитесь люди- экономику в стране не запускают но к нам в крман уже лезут-когда вводили налог на депозиты и подымали цены на комуналку все тупо молчали а сейчас это мне напоминает ПРОДРАЗВЁРСТКУ 1920-.х амнистия типа у стенки