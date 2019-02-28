Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект...
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gering написав:извините нужна юр. помощь- подскажите безграмотному своё столовое серебро и серебрянные ордена деда тоже надо на счёт в укр банк если сумма более 100 000?
Не знаю, тонкий троллинг это и нет.
Но я бы это серебро спрятал и уж точно нигде не светил бы. Хотя данный "законопроект" предусматривает, что если вы его купили на не очень чистые деньги, то требуется/желательна легализация/отбеливание этого добра, типа в будущем не будет никаких проблем. Хотите заплатить 10%(5%/2.5 если обменяете на меганадежнейшие овгз) - можете декларировать этот драгметалл, я бы не стал.
На случай всеобщей глубочайшей ж..пы, это серебро - чуть ли единственное что сможет вас прокормить.
l66 написав:Сдать своё физическое золото на счет, который не гарантируется ФГВФЛ, банк лопнет, а человек не получит ни одной копейки. Маразм. Каждая власть изобретает всё более новые и изощренные доильные аппараты для народа.
Ну тут пока ничего нового. "Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы! Право, стыдно, Канавкин! Ведь вы же взрослый человек." http://www.vehi.net/mbulgakov/master/15.html
Постой паровоз- к нам еще не присоединилсь нумизматы и фалеристы-те кто типа ордена собирают.конечно повезло владельцам Рубенса и Репина и филателистам не надо в банк на счет нести картины или марки.Но мрачно стоят чёрные копатели -черные потому что в селе и так работы нет а тут -новость найди вынь да полож-амнистия ж налоговая с косой
П.С. я читаю эту статью и хочу закричать опомнитесь люди- экономику в стране не запускают но к нам в крман уже лезут-когда вводили налог на депозиты и подымали цены на комуналку все тупо молчали а сейчас это мне напоминает ПРОДРАЗВЁРСТКУ 1920-.х амнистия типа у стенки
Не 100 тыс, а 300 тыс. грн. Журналисты-финансисты, вы хоть сам проект закона прочитайте, прежде чем новости писать. А по поводу серебра. Вот у меня набор серебряных ложек, купленный в 70 годах при СССР, на деньги, с которых оплачены все налоги. С каких .... соображений, я еще должен платить 5 % снова ?
А для чиновников, наворовавших, более лояльные условия, чем для вас
Президентский законопроект №1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов, предлагает установить уголовную ответственность за приобретение чиновником активов стоимостью более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов выше его законных доходов, то есть около 14,4 млн. гривень. Чиновники, незаконные доходы которых составляют меньшую сумму, подпадают под амнистию.
lwa, чем они более лояльные? 1232 о том, что если хочешь легализовать имущество, то заплати 5-10% и живи спокойно. Но при этом уточнение, что если это имущество наворовано на госдолжности, то так низя. 1031 о том, что если наворовал не очень много, то так и быть, посадки с конфискацией не будет. Но заплатить, согласно 1232, конечно, придётся.