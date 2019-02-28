Військовий збір як тимчасовий захід ввели в 2014 році з метою поліпшити фінансування ЗСУ.
Дивися повний текст Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26
Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26
война закончилась?
не понятно почему этот вопрос комментирует глава ОП...
Додано: Пон 09 вер, 2019 19:54
А когда отменят налог на роскошь в ПФ с моб. связи (7,5%)? Когда не останется пенсионеров? Налог с депозитов (18%) тоже не отменят? Общемировая практика показывает, что аппетиты государства всё время растут и всякие временные налоги существуют десятилетиями.
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