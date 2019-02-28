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Стало відомо, в якому разі
скасують військовий збір

Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26

Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір

Пропонуємо до обговорення:
Військовий збір як тимчасовий захід ввели в 2014 році з метою поліпшити фінансування ЗСУ.

Дивися повний текст Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26

война закончилась?
не понятно почему этот вопрос комментирует глава ОП...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:21

...... составляет 1,5% от налога на прибыль... ЗП - это прибыль????
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:04

Лучше бы депозитный налог убрали. Это было бы намного более уместно!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:54

А когда отменят налог на роскошь в ПФ с моб. связи (7,5%)? Когда не останется пенсионеров? Налог с депозитов (18%) тоже не отменят? Общемировая практика показывает, что аппетиты государства всё время растут и всякие временные налоги существуют десятилетиями.
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