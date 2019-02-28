|
|
Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:13
сова написав:
...... составляет 1,5% от налога на прибыль... ЗП - это прибыль????
не. зп - это налог на прибыль...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5546
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор