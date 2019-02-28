Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір

не. зп - это налог на прибыль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:13
не. зп - это налог на прибыль...
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:08
Квартальные всё равно не платят, они как уставшие от войны зарегистрированы на Кипре.
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