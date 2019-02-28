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Стало відомо, в якому разі
скасують військовий збір

Стало відомо, в якому разі скасують військовий збір
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:13

  сова написав:...... составляет 1,5% от налога на прибыль... ЗП - это прибыль????

не. зп - это налог на прибыль... :twisted:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Квартальные всё равно не платят, они как уставшие от войны зарегистрированы на Кипре.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:08

а 10млрд хоч доходили до солдат?
vitaliygoodlife
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