Україна має десятикратний потенціал зростання з інвестування в цінні папери.
Дивися повний текст Українцям потрібно вкладатися в цінні папери - експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:34
Українцям потрібно вкладатися в цінні папери - експерт
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Дивися повний текст Українцям потрібно вкладатися в цінні папери - експерт.
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