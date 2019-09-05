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Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:14

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні зараз з’являтиметься багато IT-вакансій усіх рівней.

Дивися повний текст Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до кандидатів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:15

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