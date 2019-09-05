У Кабміні зараз з’являтиметься багато IT-вакансій усіх рівней.
Дивися повний текст Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до кандидатів.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:14
Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до кандидатів.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:38
Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..
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