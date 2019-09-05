У Кабміні зараз з’являтиметься багато IT-вакансій усіх рівней.
Дивися повний текст Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до кандидатів.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:14
Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до кандидатів.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:38
Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..
Додано: Вів 10 вер, 2019 03:14
Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..
Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится?
Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
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