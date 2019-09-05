Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится? Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится? Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?
moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится? Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?
Для тех специалистов, которых типа как ищут - это нормально. Мне вот тоже интересно, будут ли они готовы платить по рынку, или ждут альтруистов, а в итоге наберут студентов или старперов
Дык и Вам о том! - нужны "козлы отпущения", или "уборщицы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится? Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?
С такими требованиями и знанием английского B2 есть еще 4 вакансии контор в нашем центре занятости с оплатой 4270-4520 грн. Государство вечно ищет дураков.