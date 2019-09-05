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Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:14

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні зараз з’являтиметься багато IT-вакансій усіх рівней.

Дивися повний текст Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до кандидатів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:15

И ящик на гмейле. Профессионалы...
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:38

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  kyk написав:И ящик на гмейле. Профессионалы...

Пару лет назад 90% емейлов государственных структур хранилось на mail.ru
Лично я вижу большой прогресс в этом деле (без сарказма).
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 03:14

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится?
Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:15

  moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится?
Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".


Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:02

Сенсу немає йти в кабмін, бо вони не надовго.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:13

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

Кузя написав:
  moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится?
Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".


Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?
Для тех специалистов, которых типа как ищут - это нормально.
Мне вот тоже интересно, будут ли они готовы платить по рынку, или ждут альтруистов, а в итоге наберут студентов или старперов
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26

  Кузя написав:Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?

Я не киевлянин :) Число честно взято с недавней новости на этом же сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/45315 ... nfografika

Там ссылаются на dou.ua. На нём можно и более в подробностях. Например, киевский техлид Java с небольшим опытом: https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10
"Медиана $4530, III квартиль $5800" Если архитектор и 10 лет опыта, то и поболе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:32

  moveton написав:
  Кузя написав:Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?

Я не киевлянин :) Число честно взято с недавней новости на этом же сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/45315 ... nfografika

Там ссылаются на dou.ua. На нём можно и более в подробностях. Например, киевский техлид Java с небольшим опытом: https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10
"Медиана $4530, III квартиль $5800" Если архитектор и 10 лет опыта, то и поболе.

:mrgreen:
Дык и Вам о том!
- нужны "козлы отпущения", или "уборщицы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:43

  Кузя написав:
  moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится?
Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".


Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?

С такими требованиями и знанием английского B2 есть еще 4 вакансии контор в нашем центре занятости с оплатой 4270-4520 грн. :mrgreen:
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