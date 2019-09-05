Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Faceless написав:Для тех специалистов, которых типа как ищут - это нормально.Кузя написав:moveton написав:Та боги с ним, с доменом. Если домен будет gov.ua, а хоститься на гугле, от этих понтов что-то изменится?
Тут более интересно что специалистам предлагается кроме, как соответствовать требованиям. Работа в кабмине, значит, видимо, Киев. В Киеве подобные специалисты и за $5000 чистыми обычно сильно крутят носами. А кабмин - это контора, где самый главный начальник чистыми получает 22 540 гривень. С учётом того, что айтишник - это типа уборщица, то, видать, основным вознаграждением будет "взяти участь у реформі Кабміну".
Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?
Мне вот тоже интересно, будут ли они готовы платить по рынку, или ждут альтруистов, а в итоге наберут студентов или старперов
О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.