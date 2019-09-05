Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
Именно, что оглянулся и увидел, что на рынке труда киевских айтишников $5000+ - это довольно обыкновенная зарплата. А кто не готов столько платить, действительно, пусть ищет на других рынках.
Кузя написав:Ну так не обращайте внимание на объявления кабмина, если зарплата не будет устраивать. Пройдите мимо. Вас же никто не заставляет там работать.
Более того, пока вообще зарплату никто не предлагает. Только поволонтёрить во благо реформ. Хотя как раз бюджет запросто мог бы предложить хоть на порядок больше от коммерсантов. Вот, например, здесь недавно велодорожку сделали: https://dumskaya.net/news/iz-nikuda-v-n ... od-092632/ 1600 м за 4.6 млн грн. По ценам первой попавшейся в Интернете конторы (правда, киевской, а не одесской) асфальтирование её площади по самому автобанному тарифу - миллион, ну полтора. Т.е. только за небольшой кусочек плитки, пару столбиков и три линии краской бюджет заплатил не меньше трёх лямов. И это по тендеру, т.е. за меньшее никто работать не хотел. Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Где вы видели украинских конечных бюджетных заказчиков, которые платят столько же, как в Калифорнии. Вы говорите об американско-европейском рынке в Украине.
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Где вы видели украинских конечных бюджетных заказчиков, которые платят столько же, как в Калифорнии. Вы говорите об американско-европейском рынке в Украине.
В Калифорнии платят получше. И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.