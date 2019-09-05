Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Додано: Вів 10 вер, 2019 14:17

Кузя написав: О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках. О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

Кузя написав: Ну так не обращайте внимание на объявления кабмина, если зарплата не будет устраивать. Пройдите мимо. Вас же никто не заставляет там работать. Ну так не обращайте внимание на объявления кабмина, если зарплата не будет устраивать. Пройдите мимо. Вас же никто не заставляет там работать.

Именно, что оглянулся и увидел, что на рынке труда киевских айтишников $5000+ - это довольно обыкновенная зарплата. А кто не готов столько платить, действительно, пусть ищет на других рынках.Более того, пока вообще зарплату никто не предлагает. Только поволонтёрить во благо реформ. Хотя как раз бюджет запросто мог бы предложить хоть на порядок больше от коммерсантов. Вот, например, здесь недавно велодорожку сделали:1600 м за 4.6 млн грн. По ценам первой попавшейся в Интернете конторы (правда, киевской, а не одесской) асфальтирование её площади по самому автобанному тарифу - миллион, ну полтора. Т.е. только за небольшой кусочек плитки, пару столбиков и три линии краской бюджет заплатил не меньше трёх лямов. И это по тендеру, т.е. за меньшее никто работать не хотел. Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна