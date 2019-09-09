Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
Именно, что оглянулся и увидел, что на рынке труда киевских айтишников $5000+ - это довольно обыкновенная зарплата. А кто не готов столько платить, действительно, пусть ищет на других рынках.
Кузя написав:Ну так не обращайте внимание на объявления кабмина, если зарплата не будет устраивать. Пройдите мимо. Вас же никто не заставляет там работать.
Более того, пока вообще зарплату никто не предлагает. Только поволонтёрить во благо реформ. Хотя как раз бюджет запросто мог бы предложить хоть на порядок больше от коммерсантов. Вот, например, здесь недавно велодорожку сделали: https://dumskaya.net/news/iz-nikuda-v-n ... od-092632/ 1600 м за 4.6 млн грн. По ценам первой попавшейся в Интернете конторы (правда, киевской, а не одесской) асфальтирование её площади по самому автобанному тарифу - миллион, ну полтора. Т.е. только за небольшой кусочек плитки, пару столбиков и три линии краской бюджет заплатил не меньше трёх лямов. И это по тендеру, т.е. за меньшее никто работать не хотел. Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Где вы видели украинских конечных бюджетных заказчиков, которые платят столько же, как в Калифорнии. Вы говорите об американско-европейском рынке в Украине.
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Где вы видели украинских конечных бюджетных заказчиков, которые платят столько же, как в Калифорнии. Вы говорите об американско-европейском рынке в Украине.
В Калифорнии платят получше. И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.
moveton написав:Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна
Не получает. Всё лишнее уходит на откат. Примеры, которые видел лично, ещё лет 10 назад: 1. Мебельная контора. Стоимость изготовления одной парты для частного лица - 100 грн. Пришёл заказ от школы, причём, оплата 800 грн за одну парту. Рабочие получили столько же. Разницу 700 грн, скорее всего, просто отдали в виде отката, но зато крупный заказ. 2. Видел лично, как заказывают компьютеры в госструктуру в мелкой частной фирме. Тот, кто заказывал, сам выбирал цену, по которой продать каждый отдельный комплектующий к компьютеру. Там сверху около 40% плюсом шло к цене. Причём, судя по разговору, этой частной фирме от лишака вообще ничего не шло. Просто крупный заказ, а лишнее подлежало возврату в виде отката 3. Контора Оптима-телеком, ещё во времена ADSL-интернета. Когда брал в аренду оборудование для домашнего интернета, была указана в бумагах его цена 900 грн, рыночная цена была около 200 грн.
moveton написав:Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна
Не получает. Всё лишнее уходит на откат.
Я же не зря смайлик поставил. Я догадываюсь кто реально получает. Тем не менее, что бюджет столько платит - это объективный факт, поэтому вот на что точно не получится кивать, так это на его скудность. Ну а сколько получили рабочие... Раз прокуратура и прочая тьма проверяющих органов, которых у нас, как блох на бродячей собаке, претензий не имеет, значит все миллионы именно рабочие и получили. Мы же не можем госорганам не верить? Это уже государственной изменой будет попахивать
moveton написав:Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна
Не получает. Всё лишнее уходит на откат. Примеры, которые видел лично, ещё лет 10 назад: 1. Мебельная контора. Стоимость изготовления одной парты для частного лица - 100 грн. Пришёл заказ от школы, причём, оплата 800 грн за одну парту. Рабочие получили столько же. Разницу 700 грн, скорее всего, просто отдали в виде отката, но зато крупный заказ. 2. Видел лично, как заказывают компьютеры в госструктуру в мелкой частной фирме. Тот, кто заказывал, сам выбирал цену, по которой продать каждый отдельный комплектующий к компьютеру. Там сверху около 40% плюсом шло к цене. Причём, судя по разговору, этой частной фирме от лишака вообще ничего не шло. Просто крупный заказ, а лишнее подлежало возврату в виде отката 3. Контора Оптима-телеком, ещё во времена ADSL-интернета. Когда брал в аренду оборудование для домашнего интернета, была указана в бумагах его цена 900 грн, рыночная цена была около 200 грн.
Если бы Вы были знакомы с бухгалтерией - то поняли, что по пунктам сами и ответили на свой вопрос. 1. Сделка между заказчиком и "сборщиком парт" не облагается налогом. 2. Сделка между заказчиком и "заказом на сборку парт" отличается налогом на фонд З/П(50%) + Законодательно регламентированный тендер, тендерные процедуры ((сборка+100%налогов)+ 25%(минимум)) 3. К полученной сумме НДС +20% при чём на каждой официальной операции. 4. Транспортные и организационные расходы + 100% от общей ранее полученной суммы.
При чём всё это регламентировано Законодательно добавим "Прозоро", а это как минимум 3 месяца процедур, за которые уровень инфляции не менее 3%(а по некоторым пунктам и все 50% - хотя все официальные процедуры у вас потянут ГОД - от 20% да + гешефт банка - кредитора), с учётом полученного банковского кредита официально под государственные гарантии "на сборку парт" 100 грн выростают до 800 грн. При чём могу дать все гарантии, что в конечном итоге 800 грн не хватит, ибо ещё необходимо на "откат" и на инфляцию(а официально все процедуры с разрешениями потянут на один и более ГОД, с разрешениями и сертификацией работ по сборке парт).
- Вопросы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.