Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Додано: Вів 10 вер, 2019 16:05

safonovstanislav написав: moveton написав: Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна

Не получает. Всё лишнее уходит на откат.

Примеры, которые видел лично, ещё лет 10 назад:

1. Мебельная контора. Стоимость изготовления одной парты для частного лица - 100 грн. Пришёл заказ от школы, причём, оплата 800 грн за одну парту. Рабочие получили столько же. Разницу 700 грн, скорее всего, просто отдали в виде отката, но зато крупный заказ.

2. Видел лично, как заказывают компьютеры в госструктуру в мелкой частной фирме. Тот, кто заказывал, сам выбирал цену, по которой продать каждый отдельный комплектующий к компьютеру. Там сверху около 40% плюсом шло к цене. Причём, судя по разговору, этой частной фирме от лишака вообще ничего не шло. Просто крупный заказ, а лишнее подлежало возврату в виде отката

3. Контора Оптима-телеком, ещё во времена ADSL-интернета. Когда брал в аренду оборудование для домашнего интернета, была указана в бумагах его цена 900 грн, рыночная цена была около 200 грн. Не получает. Всё лишнее уходит на откат.Примеры, которые видел лично, ещё лет 10 назад:1. Мебельная контора. Стоимость изготовления одной парты для частного лица - 100 грн. Пришёл заказ от школы, причём, оплата 800 грн за одну парту. Рабочие получили столько же. Разницу 700 грн, скорее всего, просто отдали в виде отката, но зато крупный заказ.2. Видел лично, как заказывают компьютеры в госструктуру в мелкой частной фирме. Тот, кто заказывал, сам выбирал цену, по которой продать каждый отдельный комплектующий к компьютеру. Там сверху около 40% плюсом шло к цене. Причём, судя по разговору, этой частной фирме от лишака вообще ничего не шло. Просто крупный заказ, а лишнее подлежало возврату в виде отката3. Контора Оптима-телеком, ещё во времена ADSL-интернета. Когда брал в аренду оборудование для домашнего интернета, была указана в бумагах его цена 900 грн, рыночная цена была около 200 грн.

- Вопросы?

Если бы Вы были знакомы с бухгалтерией - то поняли, что по пунктам сами и ответили на свой вопрос. На Вашем примере "о школьных партах"1. Сделка между заказчиком и "сборщиком парт" не облагается налогом.2. Сделка между заказчиком и "заказом на сборку парт" отличается налогом на фонд З/П(50%) + Законодательно регламентированный тендер, тендерные процедуры ((сборка+100%налогов)+ 25%(минимум))3. К полученной сумме НДС +20% при чём на каждой официальной операции.4. Транспортные и организационные расходы + 100% от общей ранее полученной суммы.При чём всё это регламентировано Законодательно добавим "Прозоро", а это как минимум 3 месяца процедур, за которые уровень инфляции не менее 3%(а по некоторым пунктам и все 50% - хотя все официальные процедуры у вас потянут ГОД - от 20% да + гешефт банка - кредитора), с учётом полученного банковского кредита официально под государственные гарантии "на сборку парт" 100 грн выростают до 800 грн. При чём могу дать все гарантии, что в конечном итоге 800 грн не хватит, ибо ещё необходимо на "откат" и на инфляцию(а официально все процедуры с разрешениями потянут на один и более ГОД, с разрешениями и сертификацией работ по сборке парт).Стоимость работ как была так и осталась 100грн за парту, но законодательно регламентируемые процедуры без инфляции в "белую" поднимают эту цифру в 8 раз и растягивают на год. Законодательно кто и за чем прописал эти процедуры? И какую заработную плату в конечном итоге получит непосредственно сам сборщик? (на сборке каждой парты 900 грн заработают как раз те, кто не работает - не собирает парты, а решает организационные вопросы)- А если вспомнить обязаловку заключения консалтинговых инстанций, ........