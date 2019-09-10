Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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dimo_0n написав:Вот к примеру кабмин платит 1К баксов. За это он надеется взять раба на примерно 170 часов в месяц. Тот же айтишник может эту сумму заработать за неделю, а остальное время - работать в другом месте или мочить попку на лазурных берегах. Разницу ловите?
"В чужих руках и ... толще". Вероятно Вы не имеете представления о существовании таких вещей, как лицензированное ПО, ... и т.д. Каждую букву, напечатанную сейчас на этом форуме, копирует как минимум 4 государственных инстанции - при чём разных Государств.
Набор слов какой-то. Пусть копируют, если им сильно хочется. От этого зависит зарплата в кабмине? И что такого меняется от знания о существовании лицензированного ПО и загадочного многоточия? Я пишу вполне себе коммерческий софт, поэтому о лицензиях на ПО знаю довольно много. На рабочей машинке весь софт лицензированый (что он бесплатный - это уже детали ) Зарплатой не обижен. Могу и с лазурных берегов работать, если захочу.
Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.
Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе. ИТшник - обычно в курсах трендов, может без проблем, имея аналитический склад ума, освоить новый язык програмирования, новую технологию. И умея это все - глупо работать в Интернете на работадателя за копейки. Понимаете? Вот к примеру кабмин платит 1К баксов. За это он надеется взять раба на примерно 170 часов в месяц. Тот же айтишник может эту сумму заработать за неделю, а остальное время - работать в другом месте или мочить попку на лазурных берегах. Разницу ловите?
"В чужих руках и ... толще". Вероятно Вы не имеете представления о существовании таких вещей, как лицензированное ПО, ... и т.д. Каждую букву, напечатанную сейчас на этом форуме, копирует как минимум 4 государственных инстанции - при чём разных Государств.