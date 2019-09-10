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Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:32

  Kudrjavuy написав:
  dimo_0n написав:Вот к примеру кабмин платит 1К баксов. За это он надеется взять раба на примерно 170 часов в месяц. Тот же айтишник может эту сумму заработать за неделю, а остальное время - работать в другом месте или мочить попку на лазурных берегах. Разницу ловите?

"В чужих руках и ... толще".
Вероятно Вы не имеете представления о существовании таких вещей, как лицензированное ПО, ... и т.д.
Каждую букву, напечатанную сейчас на этом форуме, копирует как минимум 4 государственных инстанции - при чём разных Государств.

Набор слов какой-то. Пусть копируют, если им сильно хочется. От этого зависит зарплата в кабмине?
И что такого меняется от знания о существовании лицензированного ПО и загадочного многоточия? Я пишу вполне себе коммерческий софт, поэтому о лицензиях на ПО знаю довольно много. На рабочей машинке весь софт лицензированый (что он бесплатный - это уже детали :) ) Зарплатой не обижен. Могу и с лазурных берегов работать, если захочу.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:44

  Kudrjavuy написав:
  dimo_0n написав:
  Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе. ИТшник - обычно в курсах трендов, может без проблем, имея аналитический склад ума, освоить новый язык програмирования, новую технологию. И умея это все - глупо работать в Интернете на работадателя за копейки. Понимаете? Вот к примеру кабмин платит 1К баксов. За это он надеется взять раба на примерно 170 часов в месяц. Тот же айтишник может эту сумму заработать за неделю, а остальное время - работать в другом месте или мочить попку на лазурных берегах. Разницу ловите?

"В чужих руках и ... толще".
Вероятно Вы не имеете представления о существовании таких вещей, как лицензированное ПО, ... и т.д.
Каждую букву, напечатанную сейчас на этом форуме, копирует как минимум 4 государственных инстанции - при чём разных Государств.


Очень интересно - можно более подробно ?
moldashavanin
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