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Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:55

  moveton написав:
  Кузя написав:Не сильно ли вы зажрались уважаемый, крутить на $5000 носом и живя в Киеве?

Я не киевлянин :) Число честно взято с недавней новости на этом же сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/45315 ... nfografika

Там ссылаются на dou.ua. На нём можно и более в подробностях. Например, киевский техлид Java с небольшим опытом: https://jobs.dou.ua/salaries/#period=ju ... =0&exp2=10
"Медиана $4530, III квартиль $5800" Если архитектор и 10 лет опыта, то и поболе.


Ну так не обращайте внимание на объявления кабмина, если зарплата не будет устраивать. Пройдите мимо. Вас же никто не заставляет там работать. :D
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:17

  Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

Именно, что оглянулся и увидел, что на рынке труда киевских айтишников $5000+ - это довольно обыкновенная зарплата. А кто не готов столько платить, действительно, пусть ищет на других рынках.

  Кузя написав:Ну так не обращайте внимание на объявления кабмина, если зарплата не будет устраивать. Пройдите мимо. Вас же никто не заставляет там работать. :D

Более того, пока вообще зарплату никто не предлагает. Только поволонтёрить во благо реформ. Хотя как раз бюджет запросто мог бы предложить хоть на порядок больше от коммерсантов. Вот, например, здесь недавно велодорожку сделали: https://dumskaya.net/news/iz-nikuda-v-n ... od-092632/ 1600 м за 4.6 млн грн. По ценам первой попавшейся в Интернете конторы (правда, киевской, а не одесской) асфальтирование её площади по самому автобанному тарифу - миллион, ну полтора. Т.е. только за небольшой кусочек плитки, пару столбиков и три линии краской бюджет заплатил не меньше трёх лямов. И это по тендеру, т.е. за меньшее никто работать не хотел. Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:23

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:47

  Faceless написав:
  Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают


Где вы видели украинских конечных бюджетных заказчиков, которые платят столько же, как в Калифорнии. :D
Вы говорите об американско-европейском рынке в Украине.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:53

  Кузя написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

На самом что ни на есть украинском рынке труда такая оценка стоимости этих спецов, при чем тут американский с европейским. В том то и дело, если "не предложат", получат таких же, которые и сейчас в госконторах штаны протирают


Где вы видели украинских конечных бюджетных заказчиков, которые платят столько же, как в Калифорнии. :D
Вы говорите об американско-европейском рынке в Украине.

В Калифорнии платят получше.
И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:38

  moveton написав:Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна :)

Не получает. Всё лишнее уходит на откат.
Примеры, которые видел лично, ещё лет 10 назад:
1. Мебельная контора. Стоимость изготовления одной парты для частного лица - 100 грн. Пришёл заказ от школы, причём, оплата 800 грн за одну парту. Рабочие получили столько же. Разницу 700 грн, скорее всего, просто отдали в виде отката, но зато крупный заказ.
2. Видел лично, как заказывают компьютеры в госструктуру в мелкой частной фирме. Тот, кто заказывал, сам выбирал цену, по которой продать каждый отдельный комплектующий к компьютеру. Там сверху около 40% плюсом шло к цене. Причём, судя по разговору, этой частной фирме от лишака вообще ничего не шло. Просто крупный заказ, а лишнее подлежало возврату в виде отката
3. Контора Оптима-телеком, ещё во времена ADSL-интернета. Когда брал в аренду оборудование для домашнего интернета, была указана в бумагах его цена 900 грн, рыночная цена была около 200 грн.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:03

  safonovstanislav написав:
  moveton написав:Получаем, что дорожный рабочий в Одессе на нищебродном бюджетном заказе получает за неделю, как ИТ архитектор в Калифорнии за год. У нас очень богатая страна :)

Не получает. Всё лишнее уходит на откат.

Я же не зря смайлик поставил. Я догадываюсь кто реально получает. Тем не менее, что бюджет столько платит - это объективный факт, поэтому вот на что точно не получится кивать, так это на его скудность. Ну а сколько получили рабочие... Раз прокуратура и прочая тьма проверяющих органов, которых у нас, как блох на бродячей собаке, претензий не имеет, значит все миллионы именно рабочие и получили. Мы же не можем госорганам не верить? :oops: Это уже государственной изменой будет попахивать :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:30

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Кузя написав:О каком рынке вы говорите - американском или европейском? Речь идет о наборе специалистов для работы в кабмине. Значит это бюджетные деньги и рынок труда Украины соответственно. Не думаю что кому то предложат $5000 и более (и это правильно - оглянитесь вокруг). Если кого то не будет устраивать предлагаемая зарплата пусть ищет на других рынках.

Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе. ИТшник - обычно в курсах трендов, может без проблем, имея аналитический склад ума, освоить новый язык програмирования, новую технологию. И умея это все - глупо работать в Интернете на работадателя за копейки. Понимаете? Вот к примеру кабмин платит 1К баксов. За это он надеется взять раба на примерно 170 часов в месяц. Тот же айтишник может эту сумму заработать за неделю, а остальное время - работать в другом месте или мочить попку на лазурных берегах. Разницу ловите?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:32

  Kudrjavuy написав:
  dimo_0n написав:Вот к примеру кабмин платит 1К баксов. За это он надеется взять раба на примерно 170 часов в месяц. Тот же айтишник может эту сумму заработать за неделю, а остальное время - работать в другом месте или мочить попку на лазурных берегах. Разницу ловите?

"В чужих руках и ... толще".
Вероятно Вы не имеете представления о существовании таких вещей, как лицензированное ПО, ... и т.д.
Каждую букву, напечатанную сейчас на этом форуме, копирует как минимум 4 государственных инстанции - при чём разных Государств.

Набор слов какой-то. Пусть копируют, если им сильно хочется. От этого зависит зарплата в кабмине?
И что такого меняется от знания о существовании лицензированного ПО и загадочного многоточия? Я пишу вполне себе коммерческий софт, поэтому о лицензиях на ПО знаю довольно много. На рабочей машинке весь софт лицензированый (что он бесплатный - это уже детали :) ) Зарплатой не обижен. Могу и с лазурных берегов работать, если захочу.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:00

Сначала они реформируют ИТ сферу с новыми налогами и законами а теперь хотят чтоб кто то к ним шёл работать. Логично.
jedi_of_uc
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