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Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41

  dimo_0n написав:Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе.


Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:26

vladimir07, всё ещё хуже. В ИТ галера может быть даже больше, чем на заводе. Заводской рабочий, если уж в отпуск пойдёт, то его там трогать никто не будет. А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.

А так ИТ - это много всего. Есть и полная удалёнка, есть и привязки к офисам. Когда я ТВ приставки программировал, офис был без вариантов потому, что приставки из него выносить было нельзя, да и подключать не к чему. При этом довольно таки мало кому хочется работать с Гаваев. Но если кому очень захочется, то в ИТ сфере он действительно может такую вакансию найти.
moveton
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