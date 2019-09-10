RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41

  dimo_0n написав:Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе.


Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
vladimir07
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 30.01.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:26

vladimir07, всё ещё хуже. В ИТ галера может быть даже больше, чем на заводе. Заводской рабочий, если уж в отпуск пойдёт, то его там трогать никто не будет. А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.

А так ИТ - это много всего. Есть и полная удалёнка, есть и привязки к офисам. Когда я ТВ приставки программировал, офис был без вариантов потому, что приставки из него выносить было нельзя, да и подключать не к чему. При этом довольно таки мало кому хочется работать с Гаваев. Но если кому очень захочется, то в ИТ сфере он действительно может такую вакансию найти.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:58

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  vladimir07 написав:Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.

Всегда есть те, кто будет работать за еду. В любой сфере. Но качество работы будет соответствующее.
По поводу галер. Обычно галера есть старт для вчерашнего школьника. Скилы поднатаскал и вперед в свободное плавание. Да, глера - нынешний завод, я не спорю. Но галера это не верх мечты, это лишь начало.

  moveton написав:А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.

Админы бывают разные. А если админ "все в одном" - это аникей, а не админ. А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться. Но это с опытом приходит.
dimo_0n
 
Повідомлень: 120
З нами з: 21.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:23

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Faceless написав:В Калифорнии платят получше.
И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.


Об этом то и речь. С бюджета зарплаты получает куча народу и врачи, и учителя, и ... . Они тоже образованные и нужные специалисты. И почему тогда IT-кам должны платить $5000 и более, а остальным $300? Где логика?
Кстати, в Калифорнии далеко не всем IT платят значительно больше $5000 и зарплаты IT не выделяются над зарплатами инженеров, врачей, ... так как у нас.
Кузя
 
Повідомлень: 349
З нами з: 08.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:11

  dimo_0n написав:А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться

Это так должно быть. А по факту, вирус, написанный студентом на коленке, может нарушить работоспособность всей страны. Это когда даже банки неделями не работали, пока админы устраняли последствия своих кривых рук.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 10.05.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт назвав причину здорожчання бензину попри міцну...
R2 » Вів 10 вер, 2019 16:23
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 16:24
moveton
Смолій назвав умову для продовження зниження облікової...
R2 » Вів 10 вер, 2019 05:09
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 05:09
Kart
Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара
R2 » П'ят 06 вер, 2019 13:43
5 293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 03:32
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.