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Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41
dimo_0n написав:
Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях
. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе.
Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
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vladimir07
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:26
vladimir07, всё ещё хуже. В ИТ галера может быть даже больше, чем на заводе. Заводской рабочий, если уж в отпуск пойдёт, то его там трогать никто не будет. А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.
А так ИТ - это много всего. Есть и полная удалёнка, есть и привязки к офисам. Когда я ТВ приставки программировал, офис был без вариантов потому, что приставки из него выносить было нельзя, да и подключать не к чему. При этом довольно таки мало кому хочется работать с Гаваев. Но если кому очень захочется, то в ИТ сфере он действительно может такую вакансию найти.
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moveton
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Додано: Сер 11 вер, 2019 06:58
vladimir07 написав:
Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
Всегда есть те, кто будет работать за еду. В любой сфере. Но качество работы будет соответствующее.
По поводу галер. Обычно галера есть старт для вчерашнего школьника. Скилы поднатаскал и вперед в свободное плавание. Да, глера - нынешний завод, я не спорю. Но галера это не верх мечты, это лишь начало.
moveton написав:
А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.
Админы бывают разные. А если админ "все в одном" - это аникей, а не админ. А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться. Но это с опытом приходит.
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dimo_0n
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Додано: Сер 11 вер, 2019 07:23
Faceless написав:
В Калифорнии платят получше.
И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.
Об этом то и речь. С бюджета зарплаты получает куча народу и врачи, и учителя, и ... . Они тоже образованные и нужные специалисты. И почему тогда IT-кам должны платить $5000 и более, а остальным $300? Где логика?
Кстати, в Калифорнии далеко не всем IT платят значительно больше $5000 и зарплаты IT не выделяются над зарплатами инженеров, врачей, ... так как у нас.
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Кузя
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Додано: Сер 11 вер, 2019 09:11
dimo_0n написав:
А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться
Это так должно быть. А по факту, вирус, написанный студентом на коленке, может нарушить работоспособность всей страны. Это когда даже банки неделями не работали, пока админы устраняли последствия своих кривых рук.
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safonovstanislav
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