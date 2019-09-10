Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Додано: Вів 10 вер, 2019 22:26

vladimir07, всё ещё хуже. В ИТ галера может быть даже больше, чем на заводе. Заводской рабочий, если уж в отпуск пойдёт, то его там трогать никто не будет. А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.



А так ИТ - это много всего. Есть и полная удалёнка, есть и привязки к офисам. Когда я ТВ приставки программировал, офис был без вариантов потому, что приставки из него выносить было нельзя, да и подключать не к чему. При этом довольно таки мало кому хочется работать с Гаваев. Но если кому очень захочется, то в ИТ сфере он действительно может такую вакансию найти.