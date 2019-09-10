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Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41

  dimo_0n написав:Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе.


Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:26

vladimir07, всё ещё хуже. В ИТ галера может быть даже больше, чем на заводе. Заводской рабочий, если уж в отпуск пойдёт, то его там трогать никто не будет. А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.

А так ИТ - это много всего. Есть и полная удалёнка, есть и привязки к офисам. Когда я ТВ приставки программировал, офис был без вариантов потому, что приставки из него выносить было нельзя, да и подключать не к чему. При этом довольно таки мало кому хочется работать с Гаваев. Но если кому очень захочется, то в ИТ сфере он действительно может такую вакансию найти.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:58

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  vladimir07 написав:Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.

Всегда есть те, кто будет работать за еду. В любой сфере. Но качество работы будет соответствующее.
По поводу галер. Обычно галера есть старт для вчерашнего школьника. Скилы поднатаскал и вперед в свободное плавание. Да, глера - нынешний завод, я не спорю. Но галера это не верх мечты, это лишь начало.

  moveton написав:А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.

Админы бывают разные. А если админ "все в одном" - это аникей, а не админ. А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться. Но это с опытом приходит.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:23

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Faceless написав:В Калифорнии платят получше.
И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.


Об этом то и речь. С бюджета зарплаты получает куча народу и врачи, и учителя, и ... . Они тоже образованные и нужные специалисты. И почему тогда IT-кам должны платить $5000 и более, а остальным $300? Где логика?
Кстати, в Калифорнии далеко не всем IT платят значительно больше $5000 и зарплаты IT не выделяются над зарплатами инженеров, врачей, ... так как у нас.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:11

  dimo_0n написав:А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться

Это так должно быть. А по факту, вирус, написанный студентом на коленке, может нарушить работоспособность всей страны. Это когда даже банки неделями не работали, пока админы устраняли последствия своих кривых рук.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:41

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Кузя написав:С бюджета зарплаты получает куча народу и врачи, и учителя, и ... . Они тоже образованные и нужные специалисты. И почему тогда IT-кам должны платить $5000 и более, а остальным $300? Где логика?

Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.
  Кузя написав:Кстати, в Калифорнии далеко не всем IT платят значительно больше $5000 и зарплаты IT не выделяются над зарплатами инженеров, врачей, ... так как у нас.

Во-первых, они не выделяются в первую очередь потому, что хорошие инженеры и врачи там зарабатывают куда больше среднего ИТ, и куда больше $5000.
У нас они действительно "выделяются" потому, что рынок наших инженеров и врачей куда более локален, чем рынок ИТ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:07

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Faceless написав:Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.


Да не хотят уже учителя и врачи за копейки обслуживать зажравшихся IT-ков. :)
Сплошной дефицит этих специалистов даже в крупных городах. Все хотят быть программистами. А программистов в Украине уже как грязи.
Перекос необходимо исправлять.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:37

  Кузя написав:
  Faceless написав:Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.


Да не хотят уже учителя и врачи за копейки обслуживать зажравшихся IT-ков. :)
Сплошной дефицит этих специалистов даже в крупных городах. Все хотят быть программистами. А программистов в Украине уже как грязи.
Перекос необходимо исправлять.

Он сам по себе исправится, не надо лезть ничего "исправлять". В частных клиниках те же узкоспециализированные врачи зарабатывают не хуже ИТ, а может и получше. Учителя нет, но их-то действительно, "как грязи", из года в год педуниверы лидируют по набору студентов.
Глупо пытаться игнорировать рынок. Специалистам платят столько, за сколько они готовы работать. Если платят мало, значит достаточно тех, кто готов работать за малые деньги.
ИТ в Украине может еще вырасти в разы, на самом деле, спрос на них есть и на внутреннем, и на внешнем рынке.
Faceless
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