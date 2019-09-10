|
|
|
Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41
dimo_0n написав:
Вся прелесть ITшнега в том,что он может арбайтен с ноутбука, находясь на гавайях
. И в перерывах - штампить код, править баги и пр. ИТшник - это не раб на заводе.
Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:26
vladimir07, всё ещё хуже. В ИТ галера может быть даже больше, чем на заводе. Заводской рабочий, если уж в отпуск пойдёт, то его там трогать никто не будет. А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.
А так ИТ - это много всего. Есть и полная удалёнка, есть и привязки к офисам. Когда я ТВ приставки программировал, офис был без вариантов потому, что приставки из него выносить было нельзя, да и подключать не к чему. При этом довольно таки мало кому хочется работать с Гаваев. Но если кому очень захочется, то в ИТ сфере он действительно может такую вакансию найти.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 06:58
vladimir07 написав:
Слова красивые, часто звучат, а в реальности ?
Откуда выражение типа "галера", почему существуют люксофты, епамы и т.д. с тысячами сотрудников, если можно на гаваях ?
Життя отличается не в лучшую сторону от красивых картинок с изображением парнишей с ноутбуками на раскладушке на берегу океана.
Всегда есть те, кто будет работать за еду. В любой сфере. Но качество работы будет соответствующее.
По поводу галер. Обычно галера есть старт для вчерашнего школьника. Скилы поднатаскал и вперед в свободное плавание. Да, глера - нынешний завод, я не спорю. Но галера это не верх мечты, это лишь начало.
moveton написав:
А у админов в не совсем монстровидных конторах типичная ситуация, что у него замены нет и если что серьёзное случится, то это его проблема, как он в турпоходе будет на себе таскать ещё и ноутбук и где он в глухих горах найдёт ему розетку и Интернет. Но раб не офиса, да.
Админы бывают разные. А если админ "все в одном" - это аникей, а не админ. А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться. Но это с опытом приходит.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:23
Faceless написав:
В Калифорнии платят получше.
И кстати знаю примеры, когда по госзаказу местным исполнителям платили примерно на этом уровне. Но это не непосредственно взятым в штат министрерства.
Об этом то и речь. С бюджета зарплаты получает куча народу и врачи, и учителя, и ... . Они тоже образованные и нужные специалисты. И почему тогда IT-кам должны платить $5000 и более, а остальным $300? Где логика?
Кстати, в Калифорнии далеко не всем IT платят значительно больше $5000 и зарплаты IT не выделяются над зарплатами инженеров, врачей, ... так как у нас.
-
Кузя
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:11
dimo_0n написав:
А серьезные проблемы админ должен уметь прогнозировать и заранее перестраховываться
Это так должно быть. А по факту, вирус, написанный студентом на коленке, может нарушить работоспособность всей страны. Это когда даже банки неделями не работали, пока админы устраняли последствия своих кривых рук.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2274
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:41
Кузя написав:
С бюджета зарплаты получает куча народу и врачи, и учителя, и ... . Они тоже образованные и нужные специалисты. И почему тогда IT-кам должны платить $5000 и более, а остальным $300? Где логика?
Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.
Кузя написав:
Кстати, в Калифорнии далеко не всем IT платят значительно больше $5000 и зарплаты IT не выделяются над зарплатами инженеров, врачей, ... так как у нас.
Во-первых, они не выделяются в первую очередь потому, что хорошие инженеры и врачи там зарабатывают куда больше среднего ИТ, и куда больше $5000.
У нас они действительно "выделяются" потому, что рынок наших инженеров и врачей куда более локален, чем рынок ИТ.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25490
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5989 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:07
Faceless написав:
Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.
Да не хотят уже учителя и врачи за копейки обслуживать зажравшихся IT-ков.
Сплошной дефицит этих специалистов даже в крупных городах. Все хотят быть программистами. А программистов в Украине уже как грязи.
Перекос необходимо исправлять.
-
Кузя
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:37
Кузя написав: Faceless написав:
Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.
Да не хотят уже учителя и врачи за копейки обслуживать зажравшихся IT-ков.
Сплошной дефицит этих специалистов даже в крупных городах. Все хотят быть программистами. А программистов в Украине уже как грязи.
Перекос необходимо исправлять.
Он сам по себе исправится, не надо лезть ничего "исправлять". В частных клиниках те же узкоспециализированные врачи зарабатывают не хуже ИТ, а может и получше. Учителя нет, но их-то действительно, "как грязи", из года в год педуниверы лидируют по набору студентов.
Глупо пытаться игнорировать рынок. Специалистам платят столько, за сколько они готовы работать. Если платят мало, значит достаточно тех, кто готов работать за малые деньги.
ИТ в Украине может еще вырасти в разы, на самом деле, спрос на них есть и на внутреннем, и на внешнем рынке.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25490
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5989 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 11 вер, 2019 12:42
Кузя написав:
Да не хотят уже учителя и врачи за копейки обслуживать зажравшихся IT-ков.
Сплошной дефицит этих специалистов даже в крупных городах. Все хотят быть программистами. А программистов в Украине уже как грязи.
Перекос необходимо исправлять.
Не так. Они просто не хотят за копейки работать, а не их жаба давит конкретно за ИТшников. Как грязи - тоже не так. Огромная нехватка. Вон правительство удвоить количество хочет. Исправлять перекос (довольно спорный. Хорошим учителям и врачам и сейчас есть очень денежные места)... кому необходимо, пусть исправляет. Я не против. Но тут получается, что пока он объективно определяется рынком, то варианта два и они даже могут быть реализованы одновременно. Более того, они в процессе реализации прямо сейчас
1) Все учителя и врачи дружно отказываются работать за зарплату "меньше, чем в ИТ". Не вопрос. 95% страны по таким ценам оплачивать не смогут и остаются без медпомощи и образования. Самих учителей и врачей 95% становятся не нужны, выгоняем их заниматься чем-то другим.
2) "Богатые" ИТишники валят в страну, где средний доход повыше. Учителя продолжают получать те же копейки и даже меньше потому, что поток денег в страну уменьшается, но зато перестают раздражаться, что приходится обслуживать "зажравшихся".
В общем, как в анекдоте: "всё такое вкусное".
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:36
Faceless написав: Кузя написав: Faceless написав:
Потому что квалифицированного врача или учителя вы можете найти на меньшие деньги (и то, по правде говоря, не всегда), а IT-ка - нет. Это рынок.
Да не хотят уже учителя и врачи за копейки обслуживать зажравшихся IT-ков.
Сплошной дефицит этих специалистов даже в крупных городах. Все хотят быть программистами. А программистов в Украине уже как грязи.
Перекос необходимо исправлять.
Он сам по себе исправится, не надо лезть ничего "исправлять". В частных клиниках те же узкоспециализированные врачи зарабатывают не хуже ИТ, а может и получше. Учителя нет, но их-то действительно, "как грязи", из года в год педуниверы лидируют по набору студентов.
Глупо пытаться игнорировать рынок. Специалистам платят столько, за сколько они готовы работать. Если платят мало, значит достаточно тех, кто готов работать за малые деньги.
ИТ в Украине может еще вырасти в разы, на самом деле, спрос на них есть и на внутреннем, и на внешнем рынке.
Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано.
Никто не умаляет заслуг специалистов и никто не против, что бы хорошие!!! IT-ки получали достойную зарплату. Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета. Вспомните начало дискуссии - в бюджетных организациях нет зарплат, соизмеримых с калифорнийскими, так как бюджет у нас на сегодняшний день весьма скудный и отличается от калифорнийского.
А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет. Да мы, банально, в дерьме потонем. Уже сейчас нехватка сантехников, электриков и других коммунальщиков. И наверняка вас это тоже касается.
PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет.
-
Кузя
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|