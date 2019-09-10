Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
Кузя написав:Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано.
Есть такие случаи, но все же не стоит обобщать
Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Будь на рынке спрос на этих специалистов, они не сидели бы в госучреждениях, не так ли? Потому, например, грамотные экономисты, юристы и проч не сидят на госслужбе за копейки, а работают в частных структурах. Те же, кто там не востребован по уровню своей квалификации, идут в госучреждения, но и результат их работы соответствующий. С ИТ примерно то же самое. Не хотите платить больше нескольких сотен долларов - получите спеца, качество которого соответствует этой ставке.
Кузя написав:А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет.
Вовсе нет. Этот процесс идет ежедневно. Наряду с государственными школами и медучреждениями растут частные, а дефицит кадров даже государство вынудит в конце концов поднимать зарплаты. А вы что, собственно, предлагаете? Заставить хороших специалистов насильно работать за копейки? Не получится. И речь далеко не об одних ИТ, а ЛЮБЫХ специалистах, от экономистов и юристов до медиков и менеджеров.
Кузя написав:PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет.
Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство