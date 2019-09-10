Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Додано: Сер 11 вер, 2019 15:32

Кузя написав: Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано. Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано.

Кузя написав: Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета. Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.

Кузя написав: А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет. А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет.

Кузя написав: PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет. PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет.

Есть такие случаи, но все же не стоит обобщатьБудь на рынке спрос на этих специалистов, они не сидели бы в госучреждениях, не так ли? Потому, например, грамотные экономисты, юристы и проч не сидят на госслужбе за копейки, а работают в частных структурах. Те же, кто там не востребован по уровню своей квалификации, идут в госучреждения, но и результат их работы соответствующий. С ИТ примерно то же самое. Не хотите платить больше нескольких сотен долларов - получите спеца, качество которого соответствует этой ставке.Вовсе нет. Этот процесс идет ежедневно. Наряду с государственными школами и медучреждениями растут частные, а дефицит кадров даже государство вынудит в конце концов поднимать зарплаты. А вы что, собственно, предлагаете? Заставить хороших специалистов насильно работать за копейки? Не получится. И речь далеко не об одних ИТ, а ЛЮБЫХ специалистах, от экономистов и юристов до медиков и менеджеров.Каждый год публикуют, нагуглить легко.