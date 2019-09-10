RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:14

  Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.

Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:32

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

  Кузя написав:Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано.

Есть такие случаи, но все же не стоит обобщать
  Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.

Будь на рынке спрос на этих специалистов, они не сидели бы в госучреждениях, не так ли? Потому, например, грамотные экономисты, юристы и проч не сидят на госслужбе за копейки, а работают в частных структурах. Те же, кто там не востребован по уровню своей квалификации, идут в госучреждения, но и результат их работы соответствующий. С ИТ примерно то же самое. Не хотите платить больше нескольких сотен долларов - получите спеца, качество которого соответствует этой ставке.
  Кузя написав:А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет.

Вовсе нет. Этот процесс идет ежедневно. Наряду с государственными школами и медучреждениями растут частные, а дефицит кадров даже государство вынудит в конце концов поднимать зарплаты. А вы что, собственно, предлагаете? Заставить хороших специалистов насильно работать за копейки? Не получится. И речь далеко не об одних ИТ, а ЛЮБЫХ специалистах, от экономистов и юристов до медиков и менеджеров.
  Кузя написав:PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет.

Каждый год публикуют, нагуглить легко.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5989 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:38

  moveton написав:
  Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.

Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.


так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма .
на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем .
образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг .
все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки .
та будет монополизм и ничего вы не сделаете .
будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас
откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав .
а не рабство
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 22.07.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:39

  moldashavanin написав:
  moveton написав:Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.


так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма .
на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем .
образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг .
все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки .
та будет монополизм и ничего вы не сделаете .
будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас
откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав .
а не рабство

Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки.
Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:07

  moveton написав:
  moldashavanin написав:так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма .
на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем .
образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг .
все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки .
та будет монополизм и ничего вы не сделаете .
будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас
откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав .
а не рабство

Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки.
Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.


канешно .... спрос и предложение .
Больницу под 100 млн открой в населенном пункте на 20-30 000 душ .
построй детский садик и школу за несколько миллионов и будет демпинг .
что есть минимум на затраты этого детского садика и кто из родителей сможет это потянуть
можно покричать - демпинг ,демпинг приди .

вот будет у меня ребенок и проблемы со здоровьем .
возьму свои телефон с инетом и стану здоровым
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 22.07.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:30

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ?
где куча застройщиков и квартир по цене картошки
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 22.07.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:56

Re: Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до..

moldashavanin написав:moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ?
где куча застройщиков и квартир по цене картошки
Так море дешевого жилья
Да и собственно к теме это каким боком вообще?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5989 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:12

  Faceless написав:
moldashavanin написав:moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ?
где куча застройщиков и квартир по цене картошки
Так море дешевого жилья
Да и собственно к теме это каким боком вообще?


здесь рассказывают экономические сказки про спрос и предложение , про демпинг .
про отсутствие монополий и прочее розовое
как наши сказочники оправдают отсутствие дешевого жилья .
мне интересно - эти биороботы реально верят в эти сказки и ничего не заставит их усомнится ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 417
З нами з: 22.07.11
Подякував: 154 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФГВФО назвав суму від продажу будівлі банку «Хрещатик»
R2 » Сер 11 вер, 2019 14:55
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 14:56
apxxxi
Експерт назвав причину здорожчання бензину попри міцну...
R2 » Вів 10 вер, 2019 16:23
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 16:24
moveton
Смолій назвав умову для продовження зниження облікової...
R2 » Вів 10 вер, 2019 05:09
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 05:09
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron