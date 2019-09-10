Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
Кузя написав:Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано.
Есть такие случаи, но все же не стоит обобщать
Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Будь на рынке спрос на этих специалистов, они не сидели бы в госучреждениях, не так ли? Потому, например, грамотные экономисты, юристы и проч не сидят на госслужбе за копейки, а работают в частных структурах. Те же, кто там не востребован по уровню своей квалификации, идут в госучреждения, но и результат их работы соответствующий. С ИТ примерно то же самое. Не хотите платить больше нескольких сотен долларов - получите спеца, качество которого соответствует этой ставке.
Кузя написав:А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет.
Вовсе нет. Этот процесс идет ежедневно. Наряду с государственными школами и медучреждениями растут частные, а дефицит кадров даже государство вынудит в конце концов поднимать зарплаты. А вы что, собственно, предлагаете? Заставить хороших специалистов насильно работать за копейки? Не получится. И речь далеко не об одних ИТ, а ЛЮБЫХ специалистах, от экономистов и юристов до медиков и менеджеров.
Кузя написав:PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет.
Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство
moveton написав:Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство
Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки. Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.
moldashavanin написав:так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство
Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки. Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.
канешно .... спрос и предложение . Больницу под 100 млн открой в населенном пункте на 20-30 000 душ . построй детский садик и школу за несколько миллионов и будет демпинг . что есть минимум на затраты этого детского садика и кто из родителей сможет это потянуть можно покричать - демпинг ,демпинг приди .
вот будет у меня ребенок и проблемы со здоровьем . возьму свои телефон с инетом и стану здоровым
moldashavanin написав:moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ? где куча застройщиков и квартир по цене картошки
Так море дешевого жилья Да и собственно к теме это каким боком вообще?
здесь рассказывают экономические сказки про спрос и предложение , про демпинг . про отсутствие монополий и прочее розовое как наши сказочники оправдают отсутствие дешевого жилья . мне интересно - эти биороботы реально верят в эти сказки и ничего не заставит их усомнится ?