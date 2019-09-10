Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Додано: Сер 11 вер, 2019 19:39

moldashavanin написав: moveton написав: Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.



так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма .

на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем .

образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг .

все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки .

та будет монополизм и ничего вы не сделаете .

будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас

откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав .

а не рабство так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма .на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем .образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг .все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки .та будет монополизм и ничего вы не сделаете .будут разводить на деньги и никаких прав не будет у насоткуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав .а не рабство

Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки.Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.