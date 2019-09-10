Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

Додано: Чет 12 вер, 2019 03:11

moldashavanin написав: moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ?

где куча застройщиков и квартир по цене картошки moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ?где куча застройщиков и квартир по цене картошки

moveton написав: Цена формируется на основе спроса и предложения (особенно заметна разница наличия и отсутствия конкуренции). Кроме того цена не может быть меньше, чем затраты производителя и это основной фактор для большинства товаров. Цена формируется на основе спроса и предложения (особенно заметна разница наличия и отсутствия конкуренции). Кроме того цена не может быть меньше, чем затраты производителя и это основной фактор для большинства товаров.

moldashavanin написав: канешно .... спрос и предложение .

Больницу под 100 млн открой в населенном пункте на 20-30 000 душ .

построй детский садик и школу за несколько миллионов и будет демпинг .

что есть минимум на затраты этого детского садика и кто из родителей сможет это потянуть

канешно .... спрос и предложение .Больницу под 100 млн открой в населенном пункте на 20-30 000 душ .построй детский садик и школу за несколько миллионов и будет демпинг .что есть минимум на затраты этого детского садика и кто из родителей сможет это потянуть

moldashavanin написав: можно покричать - демпинг ,демпинг приди .

вот будет у меня ребенок и проблемы со здоровьем .

возьму свои телефон с инетом и стану здоровым можно покричать - демпинг ,демпинг приди .вот будет у меня ребенок и проблемы со здоровьем .возьму свои телефон с инетом и стану здоровым

Как это отсутствие? По крайней мере в Одессе дома растут, как грибы и застройщики балансируют на грани банкротства. Но тут, похоже, нужно договориться о термине "дешёвое". Процитирую себя любимого из соседней темы:Предельно дешёвая цена - это неизбежные затраты производителя плюс оплата собсно производства в таком размере, чтобы производить было хоть кому-то интересно. Демпинг, в данном контексте - это просто снижение цены конкурентом, но ниже предела он экономически не сможет. Ниже уже ой, товар переходит в категорию не нужных. Как в 2014м доллар взлетел и кредитный пузырь недвижимости подсдулся, цены на жильё не намного больше этой точки.Сравнивать цену на жильё и картошку - это какая-то статистическая магия, но можем попробовать в лоб. Вот рядом со мной не элитный, но добротный новострой. Двушка на 70 квм примерно 1.4 млн грн. Украинская картошка в, должен заметить, сезонный минимум её цены в ТаврииВ 36 грн/кг. Т.е. квартира стоит, как неполных 39 тонн картошки. Это уже где-то сопоставимо с весом стройматериалов, которые на квартиру пошли. Пока ещё за килограмм картошка дешевле, конечно, но в более другой период года она дороже, да и с каждым сезоном что-то даже в долларах дорожает, чего про жильё не сказать. Так что скоро сравняется.Ох, тут как-то совсем уж школьные знания придётся проговаривать. Ну ладно. Как говорил мальчик в мультике: "Надо, значит надо!"В первую очередь вспомним почему вообще люди стали собираться в такие, довольно противоестественные для жизни образования, как города. Отнюдь не потому, что им сильно хотелось жить друг у друга на голове, а именно потому, что только при концентрации людей становятся экономически возможными всякие приятные блага цивилизации. С тех пор ничего не изменилось. Хочешь наслаждаться жизнью в мелком городе - плати за это тем, что до серьёзной больницы и университета будет сравнительно не близко. Что-то будет и в твоём городе, но в любом случае, с дымом пожиже. Перемещение между городами сейчас свободное. Можно выбирать что больше нравится.Для детского садика и школы, если надо не шашечки, а ехать, не надо никаких особых капиталлов. Слегка меблированого сарая достаточно. В гривнях оно может и миллионы, но если примерно прикинуть сколько сейчас в якобы бесплатных школах собирают с названиями "первый взнос" и "на ремонт и облагораживание школы", там и миллионы набираются в кратчайшие сроки. А детский сад у моих малых с определённого момента был у воспитательницы прямо в квартире и никаких миллионов ей для этого не потребовалось. До этого он размещался в арендованых помещениях государственного детсада, но потом там решили резко поднять арендную плату. И как-то вот ничего страшного не произошло. Дети в детсад отходили за разумные деньги. За жадность пострадал исключительно владелец помещения и наверняка где-то ноет, что ему надо бы из бюджета денег подкинуть.Больницы - этот сервис всегда был только для богатых. А как иначе? Сам врач - товар штучный и довольно редкий. Ему нужно много лет учиться только для того, чтобы хоть как-то начать лечить (у тех же программистов порог пониже будет) и не у каждого мозгов хватит всё запомнить. С прошлого века ещё добавилась куча оборудования и лекарств, которые тоже денег стоят. Да даже медсёстры в больницах кушать хотят. При этом прогресс и удешевление всё равно идёт. На уровне знаний и технологий XIX века сейчас доступно лечиться и бедным.Вообще в плане формы оплаты медицины на территории Украины за последние лет 130 много чего перепробовано, так что опыт богатый.неплохая экономико-историческая статья про это. При царе финансирование было в основном рыночным. Богатые лечились за свои, бедные, если повезёт, на средства меценатов. Даже при таких элитных ценах со спросом было всё в порядке и народ учиться на врача валил толпами. Зато всем казалось естественным, что врач хорошо зарабатывает. Икона советского строя, Илья Ульянов, на свою белую зарплату спокойно содержал немаленький дом и большую (по нынешним меркам) семью. Про это знал каждый советский школьник, но поскольку прогрессивные советские врачи таким достатком похвастаться не могли даже в жирные брежневские годы, на этом их внимание предпочитали не акцентировать. Потом совок с его массовой и якобы бесплатной медициной, но почему-то возникшей поговоркой "Лечиться даром - даром лечиться". Сейчас идёт возврат к более честной царской модели. Кому надо - платит и получает услугу ровно настолько, насколько заплатил. Но никакой монополии и закрытости касты нет. Если тебе кажется, что врачи берут за свои услуги слишком много - так становись врачом и сам столько бери. Это не так уж запредельно дорого.Так, для справки, у меня двое в школьном возрасте. Приходится и учить и лечить. И детей и жену и родителей. Так что я немного в курсе вопроса. Про демпинг кричать не нужно. Я отлично вижу, как он уже пришёл буквально везде. Что на какие-то вещи кто-то даже по демпинговой цене не зарабатывает - это при капитализме неизбежность. Мне лично это нравится больше, чем социалистический подход делать формально цены доступными всем с игнорированием того, что или вещи и услуги будут ужасными или их тупо никто делать не будет. При совке насмотрелся и на то и на другое. Да и зачем так далеко ходить. Вспомните недавний фиксированный валютный курс от НБУ. которого обязаны были придерживаться все обменники. Сильно много в них дешёвой валюты прикупить удавалось?