Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
Кузя написав:Какие IT-ки "напыщенные индюки" - не в обиду будет сказано.
Есть такие случаи, но все же не стоит обобщать
Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Будь на рынке спрос на этих специалистов, они не сидели бы в госучреждениях, не так ли? Потому, например, грамотные экономисты, юристы и проч не сидят на госслужбе за копейки, а работают в частных структурах. Те же, кто там не востребован по уровню своей квалификации, идут в госучреждения, но и результат их работы соответствующий. С ИТ примерно то же самое. Не хотите платить больше нескольких сотен долларов - получите спеца, качество которого соответствует этой ставке.
Кузя написав:А по поводу "рынок выравняет" - пока это произойдет само по себе, наши дети и внуки вырастут неучами, из-за болезней и инфекций половину вымрет.
Вовсе нет. Этот процесс идет ежедневно. Наряду с государственными школами и медучреждениями растут частные, а дефицит кадров даже государство вынудит в конце концов поднимать зарплаты. А вы что, собственно, предлагаете? Заставить хороших специалистов насильно работать за копейки? Не получится. И речь далеко не об одних ИТ, а ЛЮБЫХ специалистах, от экономистов и юристов до медиков и менеджеров.
Кузя написав:PS: я не знаю статистику по количеству выпускников пединститутов, "как грязи" их или нет, но уже даже в Харькове в некоторых школах бывает некому читать физику или какой нибудь другой предмет.
Кузя написав:Но в интересах государства на бюджетной зарплате работает много разных и нужных специалистов и их зарплата зависит от размера бюджета.
Воот он ключевой момент: "в интересах государства". Система, когда все граждане работают на государство, а оно их в ответ вознаграждает на своё усмотрение, называется "совок". Она не то, чтобы категорически плоха в принципе (для военных условий, так идеальна), но так сложилось, что за 74 года на этой территории ей основательно наелись и решили попробовать модель рыночного индивидуализма, где государству, по идее, остаётся только собирать небольшие налоги для содержания армии и больше никаких интересов у него нет. Получилось, правда, не очень. И налоги меньше не стали и армии, как выяснилось в 2014м, вообще нет, но это отдельная тема. Тем не менее, цель всё та же: на гражданке работать "в интересах государства" НЕ нужно. Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство
moveton написав:Нужно работать в интересах окружающих людей и они не обидят вознаграждением.
так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство
Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки. Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.
moldashavanin написав:так Вас сожрут . вместо подобие рынка будет подобие монополизма . на данный момент мы наслаждаемся прелестями -совка- и его же ругаем . образуется монополия на услуги - детского садика ,школы , учителей и прочих жизненно важных услуг . все млеют про какой-то рынок , права потребителей и прочее няшки . та будет монополизм и ничего вы не сделаете . будут разводить на деньги и никаких прав не будет у нас откуда эти сказки про рынок , спрос и предложение и защита своих прав . а не рабство
Странный список жизненно важных услуг. Я бы сказал, что телефон/интернет большинству куда важнее. А связь у нас почему-то, как только её разрешили предоставлять не только государственному Укртелекому, резко упала в цене и прибавила качества и доступности (кто ждал в советской очереди на телефон, тот в курсе). А Укртелеком почему-то жалуется, что от жизни за счёт унаследованого советского железа сплошные убытки. Монополии - да, возможны. Но они не связаны с жизненной важностью. Они возникают в двух случаях: низкого спроса и высокого спроса, но дороговизной входа на рынок. Я так понимаю, что мы сейчас про вторые, т.н. "естественные" (хотя первые тоже совершенно не искуственные). Для них да рынок не работает и нужен государственный антимонопольный комитет, который не даст им совсем уж обнаглеть. Но таких монополий крайне мало. Неподъёмный порог - это что-то типа стоимости атомной электростанции или железной дороги. А детские сады, школы, институты, больницы открывают все кому не лень и сейчас, когда им есть дешёвая альтернатива, которая финансируется из бюджета. Её убрать - их количество только разрастётся и цена на их услуги упадёт. Теоретически, конечно, они могут образовать профсоюз (кстати, как раз очень одобряемая совком штука) чтобы избежать, по их мнению, демпинга, но опасность этого не очень велика. Да и профсоюз на штейкбрейкеров экономическими методами давить не может, а прочее уже уголовно наказуемо.
канешно .... спрос и предложение . Больницу под 100 млн открой в населенном пункте на 20-30 000 душ . построй детский садик и школу за несколько миллионов и будет демпинг . что есть минимум на затраты этого детского садика и кто из родителей сможет это потянуть можно покричать - демпинг ,демпинг приди .
вот будет у меня ребенок и проблемы со здоровьем . возьму свои телефон с инетом и стану здоровым
moldashavanin написав:moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ? где куча застройщиков и квартир по цене картошки
Так море дешевого жилья Да и собственно к теме это каким боком вообще?
здесь рассказывают экономические сказки про спрос и предложение , про демпинг . про отсутствие монополий и прочее розовое как наши сказочники оправдают отсутствие дешевого жилья . мне интересно - эти биороботы реально верят в эти сказки и ничего не заставит их усомнится ?
moldashavanin написав:moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ? где куча застройщиков и квартир по цене картошки
Как это отсутствие? По крайней мере в Одессе дома растут, как грибы и застройщики балансируют на грани банкротства. Но тут, похоже, нужно договориться о термине "дешёвое". Процитирую себя любимого из соседней темы:
moveton написав:Цена формируется на основе спроса и предложения (особенно заметна разница наличия и отсутствия конкуренции). Кроме того цена не может быть меньше, чем затраты производителя и это основной фактор для большинства товаров.
Предельно дешёвая цена - это неизбежные затраты производителя плюс оплата собсно производства в таком размере, чтобы производить было хоть кому-то интересно. Демпинг, в данном контексте - это просто снижение цены конкурентом, но ниже предела он экономически не сможет. Ниже уже ой, товар переходит в категорию не нужных. Как в 2014м доллар взлетел и кредитный пузырь недвижимости подсдулся, цены на жильё не намного больше этой точки.
Сравнивать цену на жильё и картошку - это какая-то статистическая магия, но можем попробовать в лоб. Вот рядом со мной не элитный, но добротный новострой. Двушка на 70 квм примерно 1.4 млн грн. Украинская картошка в, должен заметить, сезонный минимум её цены в ТаврииВ 36 грн/кг. Т.е. квартира стоит, как неполных 39 тонн картошки. Это уже где-то сопоставимо с весом стройматериалов, которые на квартиру пошли. Пока ещё за килограмм картошка дешевле, конечно, но в более другой период года она дороже, да и с каждым сезоном что-то даже в долларах дорожает, чего про жильё не сказать. Так что скоро сравняется.
moldashavanin написав:канешно .... спрос и предложение . Больницу под 100 млн открой в населенном пункте на 20-30 000 душ . построй детский садик и школу за несколько миллионов и будет демпинг . что есть минимум на затраты этого детского садика и кто из родителей сможет это потянуть
Ох, тут как-то совсем уж школьные знания придётся проговаривать. Ну ладно. Как говорил мальчик в мультике: "Надо, значит надо!"
В первую очередь вспомним почему вообще люди стали собираться в такие, довольно противоестественные для жизни образования, как города. Отнюдь не потому, что им сильно хотелось жить друг у друга на голове, а именно потому, что только при концентрации людей становятся экономически возможными всякие приятные блага цивилизации. С тех пор ничего не изменилось. Хочешь наслаждаться жизнью в мелком городе - плати за это тем, что до серьёзной больницы и университета будет сравнительно не близко. Что-то будет и в твоём городе, но в любом случае, с дымом пожиже. Перемещение между городами сейчас свободное. Можно выбирать что больше нравится.
Для детского садика и школы, если надо не шашечки, а ехать, не надо никаких особых капиталлов. Слегка меблированого сарая достаточно. В гривнях оно может и миллионы, но если примерно прикинуть сколько сейчас в якобы бесплатных школах собирают с названиями "первый взнос" и "на ремонт и облагораживание школы", там и миллионы набираются в кратчайшие сроки. А детский сад у моих малых с определённого момента был у воспитательницы прямо в квартире и никаких миллионов ей для этого не потребовалось. До этого он размещался в арендованых помещениях государственного детсада, но потом там решили резко поднять арендную плату. И как-то вот ничего страшного не произошло. Дети в детсад отходили за разумные деньги. За жадность пострадал исключительно владелец помещения и наверняка где-то ноет, что ему надо бы из бюджета денег подкинуть.
Больницы - этот сервис всегда был только для богатых. А как иначе? Сам врач - товар штучный и довольно редкий. Ему нужно много лет учиться только для того, чтобы хоть как-то начать лечить (у тех же программистов порог пониже будет) и не у каждого мозгов хватит всё запомнить. С прошлого века ещё добавилась куча оборудования и лекарств, которые тоже денег стоят. Да даже медсёстры в больницах кушать хотят. При этом прогресс и удешевление всё равно идёт. На уровне знаний и технологий XIX века сейчас доступно лечиться и бедным.
Вообще в плане формы оплаты медицины на территории Украины за последние лет 130 много чего перепробовано, так что опыт богатый. http://inpress.ua/ru/society/17971-anal ... -i-seychas неплохая экономико-историческая статья про это. При царе финансирование было в основном рыночным. Богатые лечились за свои, бедные, если повезёт, на средства меценатов. Даже при таких элитных ценах со спросом было всё в порядке и народ учиться на врача валил толпами. Зато всем казалось естественным, что врач хорошо зарабатывает. Икона советского строя, Илья Ульянов, на свою белую зарплату спокойно содержал немаленький дом и большую (по нынешним меркам) семью. Про это знал каждый советский школьник, но поскольку прогрессивные советские врачи таким достатком похвастаться не могли даже в жирные брежневские годы, на этом их внимание предпочитали не акцентировать. Потом совок с его массовой и якобы бесплатной медициной, но почему-то возникшей поговоркой "Лечиться даром - даром лечиться". Сейчас идёт возврат к более честной царской модели. Кому надо - платит и получает услугу ровно настолько, насколько заплатил. Но никакой монополии и закрытости касты нет. Если тебе кажется, что врачи берут за свои услуги слишком много - так становись врачом и сам столько бери. Это не так уж запредельно дорого.
moldashavanin написав:можно покричать - демпинг ,демпинг приди . вот будет у меня ребенок и проблемы со здоровьем . возьму свои телефон с инетом и стану здоровым
Так, для справки, у меня двое в школьном возрасте. Приходится и учить и лечить. И детей и жену и родителей. Так что я немного в курсе вопроса. Про демпинг кричать не нужно. Я отлично вижу, как он уже пришёл буквально везде. Что на какие-то вещи кто-то даже по демпинговой цене не зарабатывает - это при капитализме неизбежность. Мне лично это нравится больше, чем социалистический подход делать формально цены доступными всем с игнорированием того, что или вещи и услуги будут ужасными или их тупо никто делать не будет. При совке насмотрелся и на то и на другое. Да и зачем так далеко ходить. Вспомните недавний фиксированный валютный курс от НБУ. которого обязаны были придерживаться все обменники. Сильно много в них дешёвой валюты прикупить удавалось?
moldashavanin написав:moveton как вы объясните отсутствие дешевого жилья ? где куча застройщиков и квартир по цене картошки
Так море дешевого жилья Да и собственно к теме это каким боком вообще?
здесь рассказывают экономические сказки про спрос и предложение , про демпинг . про отсутствие монополий и прочее розовое как наши сказочники оправдают отсутствие дешевого жилья . мне интересно - эти биороботы реально верят в эти сказки и ничего не заставит их усомнится ?
Вы отрицаете роль спроса и предложения на рынке труда? Кто тут сказочник и так уже видно.