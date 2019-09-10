Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 06:55
Я плохо знаком с рынком разрабочиков программного обеспечения ообше и его украинским сегментом в частности, но когда я читаю форум, временами создается ощущение, что значительная часть комментаторов - не сотрудники экономических или финансовых ооганизаций, а скучающие ИТ-шники
|