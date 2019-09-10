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Кабмін шукає IT-спеціалистів:
Дубілет назвав вимоги до...

Кабмін шукає IT-спеціалистів: Дубілет назвав вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:55

Я плохо знаком с рынком разрабочиков программного обеспечения ообше и его украинским сегментом в частности, но когда я читаю форум, временами создается ощущение, что значительная часть комментаторов - не сотрудники экономических или финансовых ооганизаций, а скучающие ИТ-шники :)
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Повідомлень: 104
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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