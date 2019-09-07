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Ціни на "первинку" в Києві до
кінця 2019 р. можуть вийти...

Ціни на "первинку" в Києві до кінця 2019 р. можуть вийти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:42

Ціни на "первинку" в Києві до кінця 2019 р. можуть вийти...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість пропозиції 1 кв. м на первинному ринку житлової нерухомості Києва до кінця 2019 року може зрости на 9%.

Дивися повний текст Ціни на \"первинку\" в Києві до кінця 2019 р. можуть вийти на докризовий рівень - експерт.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:42

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