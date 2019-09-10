Середня вартість пропозиції 1 кв. м на первинному ринку житлової нерухомості Києва до кінця 2019 року може зрости на 9%.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:42
Ціни на "первинку" в Києві до кінця 2019 р. можуть вийти...
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Дивися повний текст Ціни на \"первинку\" в Києві до кінця 2019 р. можуть вийти на докризовий рівень - експерт.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:28
Ага. Видимо у застройщков все не очень хорошо, потому что все меньше желающих покупать воздух по цене готовых квартир.
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