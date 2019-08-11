Система електронних платежів Національного банку України буде працювати у цілодобовому режимі.
Дивися повний текст Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:43
Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:43
Это было бы очень круто. Ускорить движение денег в финансовой системе принесёт ощутимый экономический эффект. Удивляет, что хотя даже сегодня нормальные банки проводят платёж в течение 1 часа, некоторые растягивают удовольствие до регламентных 3 дней
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:56
Re: Систему банківських платежів переводять у цілодобовий ре
Можно реальный пример, чем Вам поможет "движение" Ваших денег с 1:00 до 4:00, например ?
Хотя, например, я даже сейчас могу коммуналку оплатить в Приват24 хоть в 2 часа ночи. Только какой от этого "ощутимый экономический эффект" ?
Не пользуйтесь услугами таких банков. Они или исправятся, или вымрут - это рынок.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:59
Круто! Интересно, все участники СЕП будут технически готовы к таким переменам...
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