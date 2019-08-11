Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим

Додано: Вів 10 вер, 2019 14:44

LutsMan написав: Spets написав: Это было бы очень круто. Ускорить движение денег в финансовой системе принесёт ощутимый экономический эффект. Это было бы очень круто. Ускорить движение денег в финансовой системе принесёт ощутимый экономический эффект.

Можно реальный пример, чем Вам поможет "движение" Ваших денег с 1:00 до 4:00, например ?

Хотя, например, я даже сейчас могу коммуналку оплатить в Приват24 хоть в 2 часа ночи. Только какой от этого "ощутимый экономический эффект" ? Можно реальный пример, чем Вам поможет "движение" Ваших денег с 1:00 до 4:00, например ?Хотя, например, я даже сейчас могу коммуналку оплатить в Приват24 хоть в 2 часа ночи. Только какой от этого "ощутимый экономический эффект" ?

Вам не кажется странным, что перевести деньги с карты, находящейся на другом конце света, в той же Америке, на карту в Украине занимает по времени доли секунд, через зарубежные платёжные системы. А через украинскую платёжную систему с украинской карты на украинскую, деньги будут идти всю ночь и все выходные.Экономический эффект? Вы заказываете пиццу ночью, и платите украинской платёжной системе комиссию, а не зарубежной mastercard. Или вызываете такси ночью, чтоб добраться домой. Или нужно перевести деньги другу, который заплатил по счету в баре. Это всё делается сейчас с уплатой комиссии зарубежным платёжным системам, т. е. деньги вымываются из страны. Причём, важно, чтоб деньги ходили не только 24/7, но и моментальноС программной точки зрения, создание такой системы с 24/7 и моментальными переводами, заняло бы время 1 день 1 программиста, это вместе с написанием api, по которому подключились бы все банки.У нас же, как всегда, выделят на разработку кучу миллионов.